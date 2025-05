Tribunal de Justiça do RJ determina afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF. A suspeita é que uma assinatura foi falsificada no acordo judicial que o manteve no comando da Confederação Brasileira de Futebol. Ainda cabe recurso. Agora, o vice-presidente da CBF, Fernando Sarney, foi nomeado interventor e deverá convocar novas eleições. Sarney não deve mexer no comando da seleção brasileira. Na segunda-feira (12), o técnico italiano Carlo Ancelotti foi contratado.



