Troca de tiros entre criminosos e policiais fecha escolas públicas unidades de saúde no RJ
Operação policial no Complexo do Salgueiro busca suspeitos e causa impacto na região
Uma troca de tiros entre policiais civis e criminosos no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, provocou o fechamento de dez escolas públicas e três unidades de saúde nesta sexta-feira (29). A ação tinha como alvo Wagner da Silva Vieira Patti, de 21 anos, suspeito de envolvimento na tentativa de assalto contra um policial civil em junho deste ano. Dois suspeitos já haviam sido presos, incluindo Yago Wagner Soares Silva, apontado como autor do disparo contra a vítima.
Segundo a polícia, o policial ferido ficou mais de dois meses internado e recebeu alta nesta quinta-feira (28). Wagner Patti, que possui quatro anotações criminais por roubo, não foi localizado e continua foragido. Durante a operação, dois homens que não eram alvos foram detidos por envolvimento em roubo e tráfico de drogas, e armas e entorpecentes foram apreendidos.
