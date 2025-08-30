Troca de tiros entre criminosos e policiais fecha escolas públicas unidades de saúde no RJ

Uma troca de tiros entre policiais civis e criminosos no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, provocou o fechamento de dez escolas públicas e três unidades de saúde nesta sexta-feira (29). A ação tinha como alvo Wagner da Silva Vieira Patti, de 21 anos, suspeito de envolvimento na tentativa de assalto contra um policial civil em junho deste ano. Dois suspeitos já haviam sido presos, incluindo Yago Wagner Soares Silva, apontado como autor do disparo contra a vítima.