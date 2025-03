Troca de tiros mata suspeito e deixa passageira de mototáxi ferida em Salvador (BA)

Um suspeito morreu e uma passageira de um mototáxi ficou ferida durante uma troca de tiros em uma importante avenida de Salvador (BA). Tudo foi gravado por motoristas que passavam pelo local. O tiroteio parou uma das avenidas da capital. Uma viatura perseguia um carro com quatro suspeitos. Eles desceram do veículo e atiram contra os policiais, que revidaram.



