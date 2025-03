Trump afirma que EUA precisam anexar a Groenlândia por questões de segurança internacional

Donald Trump disse, nesta quarta (26), que os Estados Unidos precisam anexar a Groenlândia por questões de segurança internacional. O presidente norte-americano também anunciou tarifas comerciais sobre todos os carros que não são fabricados no país e assinou um decreto para mudar as regras do sistema eleitoral vigente. Ele citou o Brasil como exemplo de eleição segura.



