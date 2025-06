Trump afirma que pode voltar a atacar o Irã se o país seguir com o programa atômico

O presidente americano Donald Trump afirmou que pode voltar a atacar o Irã se o país seguir com o programa atômico. Trump obteve uma vitória histórica na mais alta instância da Justiça americana. Por seis votos a três, a Suprema Corte decidiu que juízes de instâncias inferiores não podem bloquear ordens executivas presidenciais em âmbito nacional. O caso que motivou a decisão diz respeito ao direito à cidadania a todos que nascem em solo americano, uma garantia constitucional. No primeiro dia do segundo mandato, Trump assinou uma ordem executiva para mudar esse entendimento. Para que se tornar cidadão americano, a criança tem que ter ao menos um dos pais com residência permanente.



