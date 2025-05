Trump afirma que tem conversas agendadas para segunda (19) com Rússia e Ucrânia

O presidente americano, Donald Trump, afirmou que tem conversas agendadas para segunda-feira (19) com a Rússia e a Ucrânia. Ele deve conversar por telefone primeiro com Vladimir Putin. Em sua rede social, Trump pretende "acabar com o banho de sangue que está matando, em média, mais de 5 mil soldados russos e ucranianos por semana". Apesar da tentativa dos EUA de manter tratativas para tentar um acordo de paz, um ataque russo matou 9 pessoas neste sábado na Ucrânia.



