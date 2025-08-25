Trump ameaça China com 200% em tarifas se países não chegaram a acordo sobre exploração de minerais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta segunda-feira (25), que pretende renomear o Departamento de Defesa para Departamento de Guerra, em referência à nomenclatura usada durante as duas guerras mundiais. Ele também reafirmou ameaças comerciais à China, prometendo tarifas de 200% caso não haja acordo sobre o fornecimento de minerais raros essenciais para tecnologias estratégicas. Durante encontro com o presidente da Coreia do Sul na Casa Branca, Trump também disse que pode se reunir com Kim Jong-un para intermediar a paz na Península Coreana.



