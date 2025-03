Trump ameaça taxar países que compram combustível e gás da Venezuela

O presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos podem impor tarifas aos países que compram combustível e gás da Venezuela. Durante uma reunião de gabinete, ele também mencionou a possibilidade de isenções para algumas nações a partir do dia 2 de abril, sem especificar quais seriam.



Paralelamente, uma delegação americana, incluindo a esposa do vice-presidente, visitará a Groenlândia, uma ação que gerou tensão diplomática, sendo vista como uma provocação pelo governo local. Trump também destacou recentes deportações de venezuelanos envolvidos em crimes nos EUA.



Além disso, surgiu uma controvérsia relacionada a um repórter que foi acidentalmente incluído em conversas confidenciais do governo, expondo discussões sobre ataques no Iêmen. O vazamento das informações está sob investigação pelo Senado americano.



