Trump anuncia que Brasil será taxado em 50%

O presidente Donald Trump anunciou que o Brasil será taxado em 50%. As tarifas comerciais devem entrar em vigor a partir do dia primeiro de agosto. Donald Trump publicou o texto em uma rede social. Na carta endereçada ao presidente Lula, Trump também cita o ex-presidente Bolsonaro. "A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo. Trata-se de uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente!". O presidente americano ainda usou o processo político como justificativa para o aumento das tarifas.



