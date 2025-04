Trump anuncia tarifas de ao menos 10% em todas as importações que chegam aos EUA

O presidente americano Donald Trump cumpriu o que prometeu e anunciou tarifas de importação para produtos do mundo todo. Com uma tabela em mãos, Trump mostrou as taxas cobradas pelos países e o quanto eles passam a pagar. O Brasil está na lista e será taxado em 10%. Segundo Trump, os Estados Unidos vão retomar a era de ouro e chamou essa quarta-feira (2) de Dia da Libertação e da Independência Econômica do país. De acordo com a Casa Branca, as tarifas começam a valer entre os dias 5 e 9 de abril. O governo americano ainda vai impor taxas de 25% sobre os automóveis estrangeiros, a partir desta quinta-feira (3).



