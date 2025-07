Trump articula apoio ao pacote fiscal, que aumenta orçamento para segurança nacional

O presidente dos Estados Unidos corre contra o tempo para conseguir apoio ao pacote fiscal, que aumenta o orçamento para a segurança nacional. Depois de uma aprovação apertada no Senado, o pacote fiscal de Donald Trump está de volta à Câmara dos Deputados. Agora, o presidente busca apoio entre os republicanos para aprovar o quanto antes o projeto, chamado por ele de "grande e belo". O presidente americano quer que a proposta passe antes de 4 de julho -- depois de amanhã. A data coincide com o feriado da independência dos Estados Unidos, um dos mais importantes do país.



