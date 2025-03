Trump assina medida para reduzir Departamento de Educação dos EUA e dar mais autonomia aos estados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva para iniciar o processo de fechamento do departamento de educação. A ideia é dar mais autonomia aos estados em relação a decisões educacionais. De acordo com o governo, a centralização gera aumento de gastos e de burocracia.



