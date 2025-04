Trump completa cem dias de governo e volta a defender chefe do Pentágono

O presidente Donald Trump completou cem dias no governo dos Estados Unidos. Em evento na Casa Branca, ele defendeu o secretário de Defesa Pete Hegseth contra alegações de vazamento de informações sobre ataques no Iêmen. Trump também criticou a mídia por usar fontes anônimas, gerando prejuízos. No campo econômico, pressionou Jerome Powell a reduzir as taxas de juros. Em conversa com Benjamin Netanyahu, discutiu um cessar-fogo na Faixa de Gaza. A Universidade de Harvard processou o governo devido ao congelamento de subsídios, após não cumprir exigências de combate ao antissemitismo e políticas de diversidade.



