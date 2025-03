Trump confirma bom andamento nas negociações entre Rússia e Ucrânia após cessar-fogo no Mar Negro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta terça-feira (25), que as negociações entre Rússia e Ucrânia estão progredindo, após o anúncio de um cessar-fogo no Mar Negro. Ele também destacou avanços nas discussões sobre o conflito entre Israel e o Hamas, além de defender a ação militar contra os rebeldes Houthis no Iêmen. Enquanto isso, uma pesquisa mostra que a aprovação de Trump subiu para 45%, recebendo apoio às deportações de imigrantes ilegais considerados ameaça à segurança nacional.



