Trump critica decisão da justiça que considera ilegal maioria das tarifas aplicadas pelos EUA

O presidente Donald Trump criticou nesta terça-feira (2) a decisão da justiça americana, que considerou ilegal a maioria das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos. Em um anúncio no salão oval, Donald Trump afirmou que o governo vai recorrer na quarta-feira (3) à suprema corte, para pedir que a decisão sobre o caso seja acelerada e que sem os tributos, os Estados Unidos vão enfrentar sérios problemas. Em entrevista a um podcast, o republicano acusou o Brasil, a China e a Índia de "matarem" os Estados Unidos com as altas taxas que aplicam.





Trump também anunciou que pretende mandar a guarda nacional para Chicago, assim como fez em Washington. Segundo ele, a capital está segura agora. O presidente sugeriu que espera um pedido de ajuda do governador de Illinois, que é democrata, mas o presidente americano reforçou que o governo federal pode intervir.

