Trump discursa em Conferência Conservadora e exalta medidas tomadas pelo governo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursou no último dia da Conferência Conservadora, que acontece em Washington. O republicano, que acaba de completar um mês na Casa Branca, exaltou as medidas tomadas pelo governo, como o controle mais rígido das fronteiras, a aplicação de tarifas para zerar o déficit norte-americano e o corte de gastos. Ele também saudou o presidente argentino, Javier Milei, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro.



