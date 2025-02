Trump diz que presença de Zelensky em negociações pelo fim da guerra 'não é muito importante'

O presidente Donald Trump afirmou que a Ucrânia não tem "cartas na manga" nas negociações de paz e destacou suas boas conversas com Putin. Em uma reunião com governadores republicanos, Trump mencionou a resistência ucraniana em entregar terras em troca de ajuda militar. Ainda assim, um funcionário ucraniano garantiu a continuidade das negociações. Em outra frente, o Senado aprovou 340 bilhões de dólares para intensificar o combate à imigração ilegal. Enquanto isso, quase 200 venezuelanos foram levados para Caracas, e a Costa Rica acolheu um grupo de imigrantes asiáticos deportados dos EUA. Em uma provocação, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau celebrou a vitória do Canadá sobre os EUA em um torneio de hóquei, afirmando que "vocês não podem tomar nosso país, nem levar nosso jogo".



