Trump e Netanyahu se reúnem nesta segunda (7) em jantar a portas fechadas na Casa Branca

O presidente americano Donald Trump se reuniu com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Os dois presidentes estão num jantar a portas fechadas na Casa Branca. À tarde, a porta-voz do presidente americano confirmou que eles irão discutir o acordo de cessar-fogo enviado ao grupo terrorista Hamas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!