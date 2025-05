Trump fecha mais de 200 bilhões de dólares em acordos com Emirados Árabes Unidos

Na última etapa da viagem ao oriente médio, o presidente americano Donald Trump fechou mais de 200 bilhões de dólares em acordos com os Emirados Árabes Unidos. Parte dos acordos fechados é voltada para o transporte aéreo. O governo Trump anunciou nesta quinta-feira (15) uma parceria para criar o maior campus de dados de inteligência artificial fora do território americano. Antes de chegar aos Emirados, Trump teve compromissos no Catar. Em um outro momento, o presidente americano voltou a falar que pretende tomar o controle da Faixa de Gaza para transformar o território em uma zona de liberdade.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!