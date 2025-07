Trump obtém grande vitória política ao ter orçamento aprovado no Congresso

O presidente Donald Trump obteve uma grande vitória política nesta quinta-feira (3). O Congresso americano aprovou o orçamento como queria o republicano. Em protesto, um deputado da oposição fez o discurso mais longo da história da Câmara: quase nove horas. Mas a tentativa de atrasar a votação não deu certo. O projeto aprovado amplia gastos com defesa e segurança de fronteiras e prevê corte de gastos em áreas como educação, energia limpa e saúde. Donald Trump também comemorou números positivos da economia. O país abriu mais vagas de emprego do que o esperado em junho. A taxa de desemprego ficou em 4,1 enquanto os especialistas esperavam 4,3%.



