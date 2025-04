Trump recebe Netanyahu para discutir ameaça nuclear do Irã e libertação de reféns em Gaza

O presidente Donald Trump recebeu o primeiro-ministro de Israel na Casa Branca. Eles discutiram a ameaça nuclear do Irã e a libertação dos reféns presos na Faixa de Gaza. No encontro, Benjamin Netanyahu e Trump revelaram que estão trabalhando em uma proposta de cessar-fogo que possibilite a libertação de todos os reféns. Mas não deram detalhes do plano.



