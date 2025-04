Trump volta a criticar Jerome Powell e aumenta pressão sobre presidente do banco central americano

O presidente Donald Trump criticou a liderança de Jerome Powell no Banco Central dos Estados Unidos, sugerindo sua demissão por não reduzir adequadamente as taxas de juros, que estão entre 4,25% e 4,5% ao ano. Trump defende novos cortes para estimular o crédito. Além disso, o presidente dos Estados Unidos reafirmou que não haverá cortes em programas de saúde destinados a famílias de baixa renda e aposentados, e falou sobre um possível acordo nuclear com o Irã.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!