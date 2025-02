Túnel submerso que ligará Santos ao Guarujá, no litoral de SP, tem edital lançado nesta quinta (27)

Foi lançado, na Baixada Santista, o edital para a construção do túnel submerso que vai ligar Santos ao Guarujá. O investimento será de R$ 6 bilhões. O presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participaram do lançamento do edital. O projeto ligará as cidades por meio de um túnel que passará por baixo do canal onde fica o porto de Santos, um dos mais movimentados do país.



