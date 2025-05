Ucrânia firma parceria de exploração de minerais com os EUA; acordo pode pressionar a Rússia

A Ucrânia comemorou a parceria de exploração de minerais assinada com os Estados Unidos. O país espera que o acordo comercial possa ajudar a pressionar a Rússia a aceitar um acordo de paz. Um ataque em Odessa deixou duas pessoas mortas e mais de 15 feridas. Horas depois, a Rússia acusou a Ucrânia de matar ao menos sete pessoas e ferir outras 20 em Oleshky, cidade controlada pelos russos no sul do país.



