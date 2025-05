UE exige que Putin aceite uma trégua de 30 dias com a Ucrânia

O presidente da Ucrânia disse que aguarda pessoalmente o presidente da Rússia para uma reunião sobre o fim da guerra. Antes do encontro, diplomatas europeus exigem que o líder russo aceite uma trégua de 30 dias. A União Europeia cobra a suspensão imediata dos ataques como condição para qualquer negociação de paz com a Rússia. A declaração foi feita durante um encontro nesta segunda-feira (12) em Londres, entre os ministros das relações exteriores europeus. Agora, a expectativa se volta para um possível encontro frente a frente entre os presidentes Zelensky e Putin. Desde o início da guerra, há mais de três anos, os dois líderes nunca se reuniram.



