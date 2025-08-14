Um dos chefes do Comando Vermelho é internado em um dos hospitais mais caros do Rio de Janeiro

Um dos chefes do Comando Vermelho está internado em dos hospitais mais caros do Rio de Janeiro. Ele teve autorização da Justiça para fazer uma cirurgia na vesícula. O hospital, em Botafogo, na zona sul, é um dos mais caros do Rio. A diária de internação é estimada em R$ 2 mil. Desde sexta-feira (8), o detento Alexsander de Jesus Carlos, conhecido como Choque, é um dos pacientes da unidade. Chefe do tráfico de drogas no Complexo de Manguinhos, na zona norte, ele foi preso em 2008 é considerado de alta periculosidade e faz parte da cúpula do Comando Vermelho, a maior facção criminosa do estado. Choque recebeu autorização da Justiça para fazer uma cirurgia de retirada de pedra na vesícula em um hospital particular. A decisão tem amparo legal. O preso pode ser atendido fora do complexo penitenciário se a unidade não estiver aparelhada para oferecer a assistência necessária. A lei ainda permite a contratação de um médico de confiança do preso desde que ele pague pelo procedimento.



