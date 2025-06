Um dos maiores lixões de Goiás é oficialmente fechado nesta quinta (26)

Um dos maiores lixões do estado de Goiás foi oficialmente fechado hoje (26). A Justiça Federal ordenou a paralisação das atividades do Aterro Ouro Verde, na cidade de Padre Bernardo, em Goiás. A decisão atende pedido feito pelo Ministério Público Federal, depois que uma montanha de lixo desmoronou na semana passada, contaminando um córrego na região. A Justiça Federal ordenou ainda um plano de recuperação de área degradada. Promotora que fala sobre a cidade e comenta essa decisão federal que ajuda em muito a ação do MPE amostras coletadas pela secretaria de estado de meio ambiente no córrego afetado pelo desabamento do lixão, indicam alterações que podem prejudicar: os ecossistemas e, segundo o Ministério Público, saúde da população.



