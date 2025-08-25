Um dos suspeitos de ameaçar o influenciador Felca é preso em Pernambuco

Cayo Lucas dos Santos, de 22 anos, foi preso em Olinda, Pernambuco, suspeito de ameaçar o influenciador Felipe Bressanim, conhecido como Felca, após denúncias feitas pelo próprio contra exploração infantil na internet. Durante a operação, a polícia encontrou em sua casa um computador com login e senha para acessar dados sigilosos da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, além de rastrear sua participação em venda de material de abuso infantil. Segundo autoridades, Cayo confessou ter acesso a sistemas de polícia e judiciário, capazes de inserir informações em mandados de prisão. Ele e outro homem foram autuados em flagrante por invasão de dispositivo informático.



