Um em cada cinco hospitais não tem protocolo para dose de antibióticos prescritos a pacientes

Uma pesquisa divulgada hoje revela que "um em cada cinco" hospitais não tem protocolo para ajustar a dose dos antibióticos prescritos aos pacientes, o que pode resultar no uso excessivo de medicamentos. Os dados são da Sociedade Brasileira de Infectologia. E um dos riscos é o aumento das chamadas superbactérias, que causam mais de 40 mil mortes por ano no Brasil



