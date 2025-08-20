Logo R7.com
Um em cada cinco hospitais não tem protocolo para dose de antibióticos prescritos a pacientes

Estudo da Sociedade Brasileira de Infectologia destaca riscos e aumento de superbactérias

JR na TV|Do R7

Uma pesquisa divulgada hoje revela que "um em cada cinco" hospitais não tem protocolo para ajustar a dose dos antibióticos prescritos aos pacientes, o que pode resultar no uso excessivo de medicamentos. Os dados são da Sociedade Brasileira de Infectologia. E um dos riscos é o aumento das chamadas superbactérias, que causam mais de 40 mil mortes por ano no Brasil

