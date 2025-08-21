Uma em cada três oficinas mecânicas sofre com ausência de profissionais, segundo pesquisa

Uma pesquisa feita com exclusividade para o Jornal da Record mostra que uma em cada três oficinas mecânicas sofre com a escassez de profissionais. 33% das oficinas mecânicas do país sofrem com a falta de mão de obra qualificada. O estudo realizado por uma plataforma de análise do setor revela que existem 74 mil oficinas em atividade com cerca de 300 mil profissionais. Um mercado que movimenta R$ 60 bilhões por ano só em peças e lubrificantes.



