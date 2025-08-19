Logo R7.com
União Brasil e PP oficializam federação com uma das maiores bancadas do Congresso

Federação "União Progressista" reúne 20% dos parlamentares do Congresso Nacional

O União Brasil e o PP oficializaram em Brasília a junção entre os partidos que forma uma das maiores bancadas do Congresso Nacional. Batizada de 'união progressista', a federação soma cerca de 20% dos parlamentares do Congresso. São 109 deputados - a maior bancada da Câmara - e 15 senadores, além de seis governadores e mais de 1300 prefeitos. As legendas têm ainda quatro ministérios no governo Lula. Mas os presidentes dos partidos, Antônio Rueda, do União Brasil, e Ciro Nogueira, do PP, defendem o afastamento da base governista. O objetivo é lançar uma candidatura de centro-direita nas eleições presidenciais do ano que vem.

