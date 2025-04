Unicef alerta que crianças correm risco de morte em Mianmar e faz apelo por doações

A Unicef afirmou que crianças correm o risco de morrer em Mianmar pela falta de ajuda. Cinco dias após o terremoto, equipes de resgate encontraram sobreviventes. Em Mandalay, segunda maior cidade de Mianmar, uma estudante de 13 anos foi resgatada por voluntários que cavaram com as mãos. A Unicef fez um apelo global por doações. Nas ruas, a população faz fila para conseguir alimentos e água. A junta militar que governa Mianmar atualizou o número de vítimas. Subiu para quase 2.900 pessoas o registro de mortos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!