Usada para dormir melhor, melatonina pode ter efeitos perigosos se consumida em excesso

A melatonina, substância usada por muitas pessoas que têm dificuldade para dormir, pode causar efeitos colaterais perigosos se for consumida em excesso. O suplemento pode até agravar quadros de obstipação intestinal. A melatonina é conhecida como "hormônio do sono". Ela é produzida pelo próprio organismo, mas os níveis podem ficar abaixo do indicado. Nos últimos dois anos, o Sistema Único de Saúde registrou mais de 5 mil atendimentos relacionados a distúrbios do sono. Um especialista explicou que a suplementação precisa ser associada a comportamentos saudáveis, já que a melatonina não é um medicamento que "faz dormir".



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!