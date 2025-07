Vacina mais completa contra a meningite começa a ser oferecida pelo SUS para bebês

Uma vacina mais completa que era aplicada em adolescentes contra a meningite, agora começou a ser oferecida pelo SUS para bebês: a ACWY. O Ministério da Saúde disse que crianças que já tomaram as duas doses da vacina meningocócica C e a dose de reforço da mesma vacina não precisam receber a ACWY. Já quem ainda não tomou, pode receber a dose de reforço com a ACWY. O imunizante já era ofertado, na rede pública, para crianças e adolescentes entre 11 e 14 anos.



