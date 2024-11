Vasco adapta forma de ensino aos alunos da base que sonham em se tornar um craque do futebol

A tradição do Vasco vai além dos gramados. A base do clube carioca não se preocupa apenas em formar grandes craques em campo. Os jovens também se esforçam dentro da sala de aula. Há duas décadas, atletas de 11 a 18 anos aliam os treinos às aulas em uma escola dentro do Complexo Esportivo São Januário. Além de dividir o mesmo espaço que o estádio, o Colégio Vasco da Gama adapta a forma de ensino aos alunos, que chegam de várias partes do país com o sonho de se tornar um dia o próximo Roberto Dinamite.