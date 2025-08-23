Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Veja a previsão do tempo deste domingo (24)

Frente fria provoca temporais no Rio Grande do Sul; calor predomina em outras áreas do Brasil

JR na TV|Do R7

As tempestades vão continuar em parte do Rio Grande do Sul neste domingo (24). A frente fria avança lentamente pela costa da região Sul e ainda provoca temporais no extremo norte do estado, e entre Santa Catarina, Paraná até o sul de Mato Grosso do Sul. A quantidade de água pode causar transtornos no Centro Catarinense e Sul Paranaense. No Nordeste, pancadas moderadas de chuva acontecem desde Sergipe até o Rio Grande do Norte. Chove mais forte no litoral da Bahia. Em outras regiões, risco de temporal também no Acre, noroeste do Amazonas e em Roraima. Entre os litorais do Paraná e de São Paulo, chove ao longo do dia.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Acre
  • Brasil
  • Curitiba
  • Frente fria
  • Minas Gerais
  • PlayPlus
  • Porto
  • Porto Velho
  • Previsão do tempo
  • RecordPlus
  • Rio Grande do Sul
  • Roraima
  • Salvador
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)
  • São Paulo (time)
  • Sul
  • Temperatura

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.