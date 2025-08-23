Veja a previsão do tempo deste domingo (24)

As tempestades vão continuar em parte do Rio Grande do Sul neste domingo (24). A frente fria avança lentamente pela costa da região Sul e ainda provoca temporais no extremo norte do estado, e entre Santa Catarina, Paraná até o sul de Mato Grosso do Sul. A quantidade de água pode causar transtornos no Centro Catarinense e Sul Paranaense. No Nordeste, pancadas moderadas de chuva acontecem desde Sergipe até o Rio Grande do Norte. Chove mais forte no litoral da Bahia. Em outras regiões, risco de temporal também no Acre, noroeste do Amazonas e em Roraima. Entre os litorais do Paraná e de São Paulo, chove ao longo do dia.



