Veja a previsão do tempo para a quarta-feira (30) em todo o Brasil

Um corredor de umidade ocupa uma faixa do Sudeste até a região Norte do Brasil. Este fenômeno estimula a chuva mais intensa. Em Brasília (DF) e em Goiânia (GO), tem previsão de pancadas ao longo de toda a quarta (30). As imagens de satélite mostram que ainda há nuvens carregadas em alguns pontos do Sudeste. Amanhã, o corredor de umidade e as instabilidades que se formam no interior do continente mantêm a faixa central do Brasil na rota dos temporais.