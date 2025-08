Veja a previsão do tempo para esta quarta (6)

Na região Norte, o calor e a alta umidade formam nuvens carregadas e pode chover forte no Amazonas, em Roraima, Amapá e no norte do Pará. Em Florianópolis, o sol aparece entre muitas nuvens com chance de garoa à noite. Faz até 18 graus. Em São Paulo, sol tímido com máxima de 20. Já em Brasilía, calor de 28 com sol forte e baixa umidade do ar à tarde.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!