Veja a previsão do tempo para esta quarta-feira (3)

Setembro começou com calor intenso e novo recorde em Cuiabá. Até quinta-feira a capital mato-grossense pode registrar temperaturas bem altas. O ar seco domina o centro do Brasil, mantém as temperaturas elevadas e a umidade baixa no interior do Sudeste, do Nordeste e na maior parte do Centro-Oeste.

Nesta terça-feira (2), os maiores volumes de chuva foram registrados no Espírito Santo e leste de Santa Catarina. Amanhã, uma frente fria no Sul se une a umidade da Amazônia e provoca pancadas na metade sul do Rio Grande do Sul, com risco de temporais e granizo na fronteira com o Uruguai. No litoral do Nordeste, os ventos do mar causam chuva forte da Bahia ao Rio Grande do Norte.

Em Florianópolis, máxima de 24 graus. Em Vitória, 26. Em Cuiabá faz até 40 graus. Já em Belém faz 32 e até 28 em Natal.

