Veja a previsão do tempo para esta quinta (14)

Nesta quinta (14), várias regiões devem registrar elevados volumes de chuva. Nas capitais Manaus (AM), Goiânia (GO) e Vitória (ES), as pancadas se concentram principalmente à tarde. Os temporais podem vir com raios e rajadas de vento de até 60 km/h. Em São Paulo, a semana termina chuvosa e nublada. A frente fria segue estacionada entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, provocando muita chuva.