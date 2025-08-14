Veja a previsão do tempo para esta quinta-feira (14)

Mais um dia seco em boa parte do país. O ar seco ganha força e nesta quinta teremos áreas em alerta. Do norte do Paraná até o interior do Nordeste e Centro-Sul do Tocantins, e do interior de São Paulo, passando por Minas Gerais até o sul do Amazonas e do Acre. Os cuidados incluem beber bastante água, evitar atividades físicas ao ar livre em horários mais quentes e manter os ambientes úmidos. Em Campo Grande, tempo seco e quente com até 29 graus. Em São Paulo, as nuvens aumentam à tarde e pode até garoar. Máxima de 19 graus. Em Florianópolis, os mesmos 19 graus, também com sol entre nuvens. Nesta quarta, a maior quantidade de chuva foi registrada sobre o Tocantins, Pará e Maranhão. Na quinta, a frente fria avança com chuva no litoral de São Paulo e no Rio de Janeiro. Em Porto Alegre, máxima de 15 graus. No Rio de Janeiro faz até 24 graus. Em Brasília, 28. Em Natal, 29 e até 36 em Porto Velho.



