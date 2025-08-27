Veja a previsão do tempo para esta quinta-feira (28)

Depois de um mês, choveu forte na capital paulista, fazendo com que a qualidade do ar melhorasse. Sem previsão de chuva na Grande São Paulo para esta quinta-feira (28). Mas na sexta o tempo muda e poderemos ter temporais pelo estado, inclusive na capital. Nesta quinta (28), a expectativa é de chuva moderada no litoral paulista e pancadas mais fortes na serra da Mantiqueira e no oeste de São Paulo.