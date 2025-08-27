Veja a previsão do tempo para esta quinta-feira (28)
Após seca, chuva forte melhora o ar de São Paulo
Depois de um mês, choveu forte na capital paulista, fazendo com que a qualidade do ar melhorasse. Sem previsão de chuva na Grande São Paulo para esta quinta-feira (28). Mas na sexta o tempo muda e poderemos ter temporais pelo estado, inclusive na capital. Nesta quinta (28), a expectativa é de chuva moderada no litoral paulista e pancadas mais fortes na serra da Mantiqueira e no oeste de São Paulo.
Amanhã, a circulação de ventos provoca pancadas isoladas com raios no centro-leste de Mato Grosso do Sul. No Nordeste, chuva forte nos litorais de Sergipe e de Alagoas. Tem previsão de chuva mais moderada também na costa da Bahia e de Santa Catarina. No Norte, o calor e a umidade formam pancadas entre o Amazonas, Roraima e no norte do Amapá. No interior do Brasil, tempo quente e seco. Em Curitiba faz 19 graus. Em Vitória, 29. Em Cuiabá, 35. Em Manaus, 32 e até 31 em Fortaleza.
