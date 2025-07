Veja a previsão do tempo para esta sexta (11) em todo o Brasil

O ar seco ganha força sobre todo interior do país e dificulta a formação de nuvens de chuva. Com isso, a umidade do ar despenca. Na capital paulista e em Brasília, teremos sol entre nuvens. Já em Salvador, a chuva volta a ganhar força. Amanhã (11), a umidade do oceano avança e espalha instabilidades pelo litoral do Nordeste. Entre as capitais Maceió e João Pessoa, alerta de temporais. No Amazonas, a circulação de ventos estimula a formação de nuvens carregadas. Nas serras catarinense e da Mantiqueira, ainda pode gear ao amanhecer.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!