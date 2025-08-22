Logo R7.com
Veja a previsão do tempo para esta sexta-feira (22)

Aviso de chuva intensa, ventania e granizo para o Rio Grande do Sul

JR na TV|Do R7

Temos novos alertas de tempestade para o Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira (22), a chegada de uma nova frente fria aumenta o risco de temporais. O alerta é de perigo. Pode cair muita água em um curto período. Uma chuva que vem com ventania e chance de granizo. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados em Alagoas e Pernambuco. Amanhã, os ventos do mar provocam chuva forte entre Alagoas e a Paraíba, e pancadas da Bahia até o Rio Grande do Norte. No interior do país, tempo seco e baixa umidade do ar.

