Veja a previsão do tempo para esta sexta-feira (22)

Temos novos alertas de tempestade para o Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira (22), a chegada de uma nova frente fria aumenta o risco de temporais. O alerta é de perigo. Pode cair muita água em um curto período. Uma chuva que vem com ventania e chance de granizo. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados em Alagoas e Pernambuco. Amanhã, os ventos do mar provocam chuva forte entre Alagoas e a Paraíba, e pancadas da Bahia até o Rio Grande do Norte. No interior do país, tempo seco e baixa umidade do ar.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!