Veja a previsão do tempo para esta sexta-feira (25)

Algumas regiões do Brasil seguem em alerta por causa da baixa umidade do ar. As instabilidades se espalham mais sobre os extremos do país, e o interior continua bastante quente e seco. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso de chuvas intensas e baixa umidade do ar, válido para esta sexta-feira (25). Em São Paulo, a semana termina com tempo instável. As pancadas vêm no período da tarde, com máxima de 23°C. Em Brasília (DF) e em Palmas (TO), tempo firme e seco, com máximas de 29°C e de 35°C.



