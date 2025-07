Veja a previsão do tempo para esta terça (29)

Em Porto Alegre (RS) e em São Paulo, a terça-feira (29) será de sol e sem chuva. Já no Rio de Janeiro, deve chover a qualquer hora. A Marinha emitiu alerta de ressaca para boa parte do litoral da região Sul e Sudeste até o fim da semana. Em boa parte do interior gaúcho e no centro-sul paranaense, há chance de geada logo cedo. E nos pontos mais altos da serra catarinense pode nevar.



