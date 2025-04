Veja a previsão do tempo para esta terça-feira (1º) em todo o país

No início de abril, a região Sul deve ter um alívio nas temperaturas, mas o tempo segue abafado no restante do país. Ao longo do mês, o avanço de frentes frias e massas de ar fio vão continuar para que as temperaturas fiquem abaixo da média entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já entre as regiões Centro-Oeste e Sudeste, são esperados episódios de frio. Ainda assim, a tendência é de que as temperaturas permaneças acima da média.



