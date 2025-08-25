Veja a previsão do tempo para esta terça-feira (26)

Nesta terça-feira (26), o ar polar atua no Rio Grande do Sul, podendo gear logo cedo. O ar mais frio também chega a áreas de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Em São Paulo, há sol entre nuvens com previsão de pancadas isoladas a partir da tarde. Há risco de chuva entre a serra do Rio Grande do Sul até o Paraná, com risco de temporal entre o norte catarinense e o centro e sul paranaense. Pancadas moderadas a forte na faixa leste de São Paulo, entre Sergipe e Alagoas, no Amazonas, em Roraima e norte do Pará. O ar seco mantém o tempo aberto e com baixa umidade no centro do Brasil.



