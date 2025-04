Veja a previsão do tempo para este domingo (20) em todo o Brasil

Neste domingo (20), a previsão do tempo indica chuvas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil. Em São Paulo e no Rio de Janeiro , espera-se instabilidade, com temperaturas máximas de 22 e 27 graus, respectivamente. Fortaleza pode enfrentar chuva forte com raios e uma máxima de 31 graus. Uma frente fria deve atingir o litoral da Bahia, aumentando a nebulosidade. No Sul, a presença de uma massa de ar polar mantém o tempo firme, mas com temperaturas mais baixas. Em Porto Alegre, a máxima será de 22 graus, enquanto Belo Horizonte e Campo Grande podem chegar a 26 e 28 graus, respectivamente.



