Veja a previsão do tempo para este domingo (22) em todo o país

Instabilidades voltam a ganhar força sobre o norte do estado gaúcho a partir deste domingo (22). No início da semana, o tempo volta a firmar em todo o Rio Grande do Sul e o frio ganha força. A partir de segunda (23), uma nova onda de frio deve chegar ao país, a terceira deste ano, e a primeira do inverno. Veja mais detalhes.



